Dove andare in vacanza a luglio se vuoi fare ferie o weekend più sostenibili

Se desideri trascorrere le ferie di luglio in modo sostenibile, tra mare e montagna, abbiamo selezionato otto destinazioni ideali per evitare l'overtourism senza rinunciare al relax. Scopri come vivere un'esperienza autentica, rispettosa dell'ambiente e ricca di meraviglie naturali, per ricaricare mente e corpo in totale armonia con il pianeta. Preparati a scoprire luoghi incantati e sostenibili, perfetti per una vacanza eco-friendly!

Dal mare alla montagna, 8 destinazioni da visitare a luglio per cercare di evitare l'overtourism senza rinunciare al relax.

