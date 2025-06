Doppio colpo Napoli affare da 60 milioni | Manna ha un piano

In un mercato infuocato, il Napoli prepara un doppio colpo da 60 milioni per rinforzare l’attacco e accontentare pienamente Antonio Conte. La strategia del club è chiara: creare una squadra competitiva su ogni fronte, con due giocatori per ruolo, puntando a 22 talenti di alto livello. La priorità resta alta: il futuro azzurro si costruisce con attenzione e ambizione, perché il sogno di conquistare titoli è più vivo che mai.

In casa Napoli l'obiettivo è regalare ad Antonio Conte una squadra competitiva su tutti i fronti. Il club vuole rinforzare l'attacco. La promessa di rinforzagli la rosa sarà mantenuta ed in casa Napoli l'obiettivo è accontentare Antonio Conte in tutto e per tutto. L'allenatore azzurro vuole una squadra con due giocatori per ruolo ed il club partenopeo è al lavoro per 22 giocatori di ottimo livello, si valutano vari profili e la priorità resta l'attacco. Un colpo ad un passo ed un altro meno: svolta di mercato Napoli. Nell'ultima parte della stagione il Napoli ha evidenziato che effettivamente manca qualcosa all'attacco, reparto dove la squadra in fondo ha trovato davvero pochi gol.

