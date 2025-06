Dopo secoli di silenzi vi sveliamo i segreti della misteriosa lettera del Diavolo della cattedrale di Agrigento

Dopo secoli di silenzi, siamo pronti a svelare i misteri nascosti dietro la enigmatica lettera del diavolo della cattedrale di Agrigento. Questa affascinante vicenda collega la figura di suor Maria Crocifissa della Concezione, una religiosa di Palma di Montechiaro, alla storia segreta della Chiesa agrigentina. Un intreccio di fede, potere e mistero che ora vi condurrà nel cuore di un enigma secolare...

Da circa tre secoli e mezzo una misteriosa lettera lega la figura di una suora di Palma di Montechiaro alla storia della Chiesa Agrigentina. La religiosa era suor Maria Crocifissa della Concezione, al secolo Isabella Tomasi di Lampedusa figlia del principe Giulio e sorella di San Giuseppe Maria. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

