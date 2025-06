Dopo oltre 40 anni torna la Madonnina in via Chiasso Barletti

Dopo oltre 40 anni, la Madonnina in terracotta, attribuita alla bottega di Donatello, tornerà nella sua storica collocazione a Lucca. Un evento che riaccende i ricordi e rinnova il legame tra città e tradizione. Questo ritorno simbolico non è solo un gesto di rispetto, ma una rinascita culturale e spirituale per tutta la comunità. Il prossimo autunno, la bellezza e la storia si riuniranno ancora una volta…

Lucca, 26 giugno 2025 – Un ritorno atteso da oltre quarant’anni. La terracotta della Madonna con il bambino, attribuita alla bottega di Donatello, in autunno tornerà finalmente nella sua collocazione originaria, nell’edicola sacra di Chiasso Barletti, nel cuore del centro storico di Lucca. Un gesto semplice ma potentissimo: restituire alla città un’immagine cara e familiare, parte integrante del paesaggio urbano e della memoria collettiva. Il progetto è stato presentato ufficialmente questa mattina e nasce dalla collaborazione tra il Comune di Lucca, la Soprintendenza Archeologia, Belle arti e paesaggio di Lucca e Massa Carrara, il Rotary Club Lucca, il Museo Nazionale di Villa Guinigi, l’ Arcidiocesi di Lucca e l’associazione Italia Nostra, promotrice dell’iniziativa. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Dopo oltre 40 anni torna la Madonnina in via Chiasso Barletti

