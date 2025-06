Dopo mangiato non si fa il bagno

Dopo mangiato, si può tranquillamente fare il bagno! La credenza popolare che bisogni aspettare ore per evitare malori è un mito da sfatare. Con le giuste precauzioni, nuotare dopo un pasto non comporta rischi e permette di godersi appieno il relax in acqua. Vuoi scoprire i dettagli e capire perché questa raccomandazione è infondata? Leggi tutto e scopri la verità!

Falso. La famosa raccomandazione, rivolta soprattutto ai bambini, di aspettare una o due ore prima di fare il bagno dopo aver mangiato perché si rischia un malore è un mito,. Leggi. 🔗 Leggi su Internazionale.it © Internazionale.it - Dopo mangiato non si fa il bagno

