Dopo l’omicidio-suicidio Umana pietà e tanta stima

L’immagine delle due bare, accanto all’altare nella chiesa di San Giuseppe e Sant’Anna a Cuasso al Monte, racconta una storia di amore e perdita. Giuseppe Rizzotti e Anna Castoldi, uniti nella vita e nella morte, sono simbolo di una comunità sconvolta da una tragedia inaspettata. La loro vicinanza, davanti allo sguardo commosso di amici e familiari, testimonia una storia di affetto ormai scolpita nel cuore di tutti. Una vicenda che invita alla riflessione sulla fragilità umana e sul valore del legame.

Le due bare vicine, davanti all’altare, nella chiesa di San Giuseppe e Sant’Anna della frazione di Cavagnano, a Cuasso al Monte. Una accanto all’altra, insieme, come Giuseppe Rizzotti e Anna Castoldi sono sempre stati, uniti nella vita e nella morte, dopo la tragedia che ha scosso tutta la comunità, sgomenta davanti all’ omicidio-suicidio della coppia. Rizzotti, 91 anni, il 16 giugno ha raggiunto come faceva ogni giorno l’ospedale di Angera dove da qualche tempo era ricoverata l’adorata moglie Anna, 86 anni, le ha portato in dono due Stelle alpine che ha lasciato sul letto, poi ha estratto una piccola pistola e le ha sparato e con la stessa arma si è tolto la vita. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Dopo l’omicidio-suicidio. Umana pietà e tanta stima

