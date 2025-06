Dopo le torrette di salvataggio anche pedane e sedie Job sulle spiagge libere gallipoline

Gallipoli si prepara a rendere le sue spiagge sempre più inclusive e accessibili a tutti. Dopo l’installazione delle torrette di salvataggio, sono state introdotte pedane e sedie job sulle spiagge libere, garantendo un’esperienza balneare senza barriere. Il Comune ha già avviato queste iniziative per promuovere il benessere e la sicurezza di ogni visitatore. Scopriamo insieme come Gallipoli trasforma il suo litorale in un esempio di accoglienza e inclusione.

GALLIPOLI - Per la nuova stagione balneare il Comune di Gallipoli ha già avviato alcune iniziative destinate a migliorare l’accesso alle sue spiagge per le persone con disabilità e implementato anche i servizi di controllo sulle spiagge libere come disposto anche dalla relativa ordinanza balneare. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

