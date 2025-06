Dopo l' assenza nel periodo invernale riprendono le serate dell' unico party LGBTI-friendly dell' aretino Why Not

Dopo il meritato riposo invernale, torna a brillare l’appuntamento più colorato e inclusivo dell’estate aretina: le serate WhyNot, l’unico party LGBTI-friendly dell’aretino. La magia prende vita sabato 28 giugno al Garden Area Merci, con un evento che promette divertimento, musica e tanto entusiasmo queer. Pronti a celebrare l’amore, la diversità e l’autenticità? La festa è alle porte: non mancate all’appuntamento con la favolosità!

Arezzo, 26 giugno 2025 – Dopo l'assenza nel periodo invernale riprendono le serate dell'unico party LGBTI-friendly dell'aretino: Sabato 28 Giugno al via l'edizione estiva della serata WhyNot¿ presso il locale disco & lounge Garden Area Merci (area Centro Affari e Convegni - via Spallanzani n. 23), appuntamento una volta al mese per portare un po' di favolosità queer in città. Sabato 28.06 l'apertura porte è prevista dalle ore 22:30 con la musica di DJ Rafj e DJ Debs - veterani della consolle del WhyNot - poi per la prima volta ad Arezzo gli spettacoli in Drag di: Miranda Stick performer trasformista resident del MuccAssassina di Roma e Roxie Lux una nuova stella nella scena locale al suo debutto. 🔗 Leggi su Lanazione.it