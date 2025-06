Dopo la Francia anche la Germania contro il low-cost estremo di Shein e Temu Ecco cosa cambierà

Dopo Francia e Germania, il vento sta cambiando nel mondo della moda low-cost. Le nuove norme ambientali e pubblicitarie minacciano la supremazia del fast fashion d'Oriente, segnando una svolta decisiva contro Shein e Temu. Questa crescente attenzione verso sostenibilità e responsabilità apre un nuovo capitolo nel settore, dove moda e etica si incontrano. La domanda è: sarà l’inizio di una rivoluzione che cambierà per sempre il panorama della moda europea?

L a supremazia del fast fashion d'Oriente potrebbe essere agli sgoccioli in Europa. Dopo l'approvazione in Francia di una legge che impone sanzioni ambientali e pubblicitarie ai colossi della moda ultra low-cost, anche la Germania alza la voce contro Shein e Temu. Una presa di posizione politica che riflette il crescente malcontento nei confronti di un modello industriale giudicato insostenibile e sleale. E l'Italia? Per ora nessuno è ancora sceso in campo per la difesa del Made in Italy. Cosa sono Shein e Temu, e perchĂ© fanno discutere.