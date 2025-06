Dopo il sequestro alla Sfattoria parla la fondatrice Paola Samaritani | Blitz pilotato dagli animalisti

Dopo il sequestro alla Sfattoria degli Ultimi, Paola Samaritani rompe il silenzio: tra accuse e difese, la fondatrice racconta una battaglia contro una persecuzione che va oltre la semplice tutela animale. In un contesto di polemiche e sacrifici, emerge il suo impegno genuino per gli ultimi, lontano dai clamori mediatici. Continua a leggere per scoprire come questa donna forte affronta le sfide di un mondo spesso frainteso.

Il 19 giugno la Sfattoria degli Ultimi è stata sequestrata: 320 animali trovati in condizioni precarie. La fondatrice Paola Samaritani a Fanpage.it denuncia una persecuzione da parte di alcune frange animaliste e difende il suo operato: "Abbiamo continuato a fare il lavoro che nessun altro animalista o associazione fa: occuparsi degli ultimi senza portarli come trofeo". 🔗 Leggi su Fanpage.it

