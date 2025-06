Dopo il caso dei finanziamenti al film fantasma di Kaufmann Giuli annuncia modifiche e controlli | Basta sprechi e truffe ecco come

Dopo il caso dei finanziamenti al film fantasma di Kaufmann, Giuli annuncia un giro di vite: modifiche e controlli più stringenti per tutelare i soldi pubblici. Basta sprechi e truffe: i fondi del contribuente devono andare solo a chi produce realmente cinema di qualità. Il ministro della Cultura, durante il question time al Senato, ha spiegato come intende riformare il sistema del tax credit per garantire trasparenza e meritocrazia nel settore. La sfida ora è...

«Nessun film fantasma potrà più approfittare delle risorse pubbliche. Basta sprechi e truffe: i soldi dei contribuenti andranno solo a chi fa davvero cinema », a dirlo durante il question time del Senato è il ministro della Cultura, Alessandro Giuli. Oggi, 26 giugno, Giuli, intervenendo in aula, ha spiegato quanto e come vuole modificare il meccanismo del tax credit che ha permesso sicuramente a Francis Kaufmann e probabilmente non solo a lui di accaparrarsi 1 milione di euro in tax credit: «Siamo convinti che l’investimento pubblico in questo settore sia altamente strategico per l’identità culturale italiana e dunque riteniamo necessario che le risorse disponibili siano erogate in modo trasparente, con verifiche sempre più efficienti e capaci, anche premiando un comportamento sempre più virtuoso degli operatori del settore», ha detto Giuli. 🔗 Leggi su Open.online