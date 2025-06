Dopo i furti potenziati i servizi di pattugliamento del territorio

dettagliatamente intensificati i controlli, garantendo maggiore presenza e sicurezza per i cittadini. Questo rapido intervento testimonia l’impegno delle forze dell’ordine nel tutelare la comunità e ristabilire la tranquillità nelle zone più colpite. La collaborazione tra cittadini e forze dell’ordine si rivela fondamentale per rafforzare il senso di sicurezza e prevenire futuri episodi criminosi. Con queste misure, Noventa Padovana vuole tornare a essere un luogo sicuro e accogliente per tutti.

Dopo un fine settimana piuttosto difficile sul fronte della sicurezza, puntuale è arrivata la risposta dell'Arma che ha potenziato in maniera significativa l'attività di controllo serale e notturna lungo le strade di Noventa Padovana. Qui tra venerdì, sabato e domenica 22 giugno si sono. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

emergenza furti, con controlli dell'arma potenziati per garantire maggiore sicurezza. Negli ultimi tempi, la zona sotto la giurisdizione della Compagnia di Abano è stata interessata da reati predatori che hanno interessato principalmente abitazioni private.

