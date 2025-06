Dopo ‘Dune’ tocca a James Bond Denis Villeneuve girerà il nuovo 007

Dopo aver conquistato il pubblico con capolavori come 'Dune' e 'Arrival', Denis Villeneuve si prepara a scrivere un nuovo capitolo della leggenda di James Bond. Il regista canadese, noto per la sua visione innovativa e avvincente, è stato scelto per dirigere il ventiseiesimo film della saga di 007, segnando l'inizio di una nuova era sotto l'egida di Amazon MGM. Un progetto che promette emozioni e sorprese, e che sicuramente cambierà il volto dell'agente segreto più celebre del cinema.

(Adnkronos) – Denis Villeneuve è pronto a scrivere una nuova pagina nella leggenda di James Bond. Il visionario regista canadese, celebrato per capolavori come 'Arrival', 'Blade Runner 2049' e i due 'Dune', è stato ufficialmente scelto per dirigere il ventiseiesimo film della saga di 007, il primo dell'era Amazon MGM.

