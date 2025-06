DOOM | The Dark Ages provato su ASUS ROG Strix SCAR 16 con NVIDIA GeForce RTX 5080 | il Path Tracing è dominato anche su notebook

Se sei appassionato di gaming e tecnologia all’avanguardia, non puoi perderti il nostro approfondimento su DOOM: The Dark Ages girato sul potente ASUS ROG Strix SCAR 16 con Nvidia GeForce RTX 5080. Questa macchina rivoluzionaria dimostra che anche i notebook più avanzati sono pronti a dominare il path tracing e le sfide del futuro. Scopri come l’ultima generazione di hardware stia ridefinendo il gaming e la creatività professionale.

ASUS ROG Strix SCAR 16 è una macchina pensata per affrontare senza compromessi i carichi del futuro, dal gaming in path tracing fino all'AI e alla creatività professionale. Leggi l'approfondimento con DOOM: The Dark Ages.

