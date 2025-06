Donzelli FDI | come centrodestra vinceremo in Veneto e altre Regioni

Donzelli di Fratelli d'Italia esprime fiducia nel centrodestra, convinto che la coalizione possa confermare il buon governo in Veneto e conquistare tutte le regioni italiane. Con determinazione, il partito guida della coalizione si impegna a unire le forze e presentare i candidati pi√Ļ forti, per assicurare un futuro di stabilit√† e progresso. La strada verso la vittoria √® tracciata: il centrodestra punta a vincere ovunque.

Roma, 26 giu. (askanews) - "Come centrodestra puntiamo a confermare il Veneto, che √® un buon governo regionale, e a vincere in tutte le Regioni ovviamente, quindi puntiamo dappertutto come centrodestra. Come Fratelli d'Italia siamo il partito guida della coalizione e cercheremo di lavorare per tenere unita la coalizione, nel presentare i migliori candidati possibili per vincere e per governare". Lo ha dichiarato a Sky TG24, ospite di Start, il responsabile del partito e deputato di FDI, Giovanni Donzelli. 🔗 Leggi su Quotidiano.net ¬© Quotidiano.net - Donzelli (FDI): come centrodestra vinceremo in Veneto e altre Regioni

