Donoratico tenta di fuggire dopo aver provocato un incidente e aggredisce un carabiniere | arrestato

Un episodio drammatico scuote Donoratico: un uomo, coinvolto in un incidente, tenta la fuga e aggredisce un carabiniere, rifiutando gli accertamenti etilometrici. La sua condotta violenta e pericolosa ha portato all'arresto, sottolineando l'importanza della sicurezza e del rispetto delle istituzioni. Nei giorni scorsi, i fatti hanno sollevato numerose riflessioni sulla legalità e la tutela della comunità , dimostrando ancora una volta che nessuno è sopra la legge.

Ha rifiutato di sottoporsi agli accertamenti etilometrici dopo aver causato un incidente e successivamente avrebbe aggredito un carabiniere. Per questo un 45enne di origini nordafricane residente a Donoratico è stato arrestato per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. Nei giorni scorsi, i. 🔗 Leggi su Livornotoday.it

