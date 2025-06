Donoratico tenta di fuggire dopo aver provocato un incidente e aggredisce un carabiniere | arrestato

Un episodio sconcertante a Donoratico scuote la quiete cittadina: un uomo, coinvolto in un incidente, ha tentato di fuggire e aggredito un carabiniere nel tentativo di sottrarsi ai controlli. La sua mira all’impunità si è infranta di fronte alla fermezza delle forze dell’ordine, che lo hanno arrestato per resistenza e lesioni. Nei giorni scorsi, i fatti hanno sollevato interrogativi sulla sicurezza e il rispetto delle regole nella comunità .

Ha rifiutato di sottoporsi agli accertamenti etilometrici dopo aver causato un incidente e successivamente avrebbe aggredito un carabiniere. Per questo un 45enne di origini nordafricane residente a Donoratico è stato arrestato per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. Nei giorni scorsi, i. 🔗 Leggi su Livornotoday.it

