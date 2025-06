Donne che hanno fatto il cinema una mostra a Roma celebra le invisibili pioniere della settima arte

L’obiettivo della mostra “Invisibili” è valorizzare e riscoprire le straordinarie donne che hanno rivoluzionato il cinema, spesso dimenticate dalla storia. Attraverso un affascinante percorso tra immagini e documenti, si vuole restituire loro il meritato protagonismo, ispirando nuove generazioni di cineaste e appassionati. Un’occasione imperdibile per scoprire le pioniere invisibili che hanno scritto le prime pagine della settima arte.

“Invisibili”: una mostra celebra le coraggiose pioniere del cinema. La rassegna, promossa dal Ministero della Cultura, realizzata grazie all’ Archivio Luce Cinecittà è in corso all’Istituto Centrale per la Grafica di Roma. Fruibile fino al 28 settembre 2025, celebra e racconta, attraverso innumerevoli immagini e documenti, il ruolo della donna nel mondo del cinema dagli inizi del Novecento fino ai primi anni Quaranta. L’obiettivo della mostra è quello di chiarire e testimoniare un aspetto della storia di genere importante e significativo che è stato per molto tempo dimenticato: le donne lavoravano nella settima arte non solo come interpreti ma occupavano già poliedrici ruoli lavorativi, da quello creativo a quello manageriale e tecnico. 🔗 Leggi su Ildenaro.it