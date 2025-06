Donna trovata senza vita nel Torinese annegato il marito | ipotesi omicidio-suicidio

Una tragedia scuote Rivalta, nel Torinese, dove è stata trovata senza vita una donna di circa cinquant’anni in un appartamento. Le autorità sospettano un femminicidio, con il marito come principale sospettato, ipotesi rafforzata dall’ipotesi di suicidio. La scena del dramma si svolge in una tranquilla zona residenziale, lasciando la comunità sconvolta e in attesa di ulteriori sviluppi. La vicenda mette ancora una volta sotto i riflettori la difficile battaglia contro la violenza di genere.

Il cadavere di una donna è stato ritrovato in un appartamento di Rivalta, nel Torinese: sono in corso accertamenti da parte dei carabinieri ma l'ipotesi prevalente è che si tratti in un femminicidio. I militari sono intervenuti in una palazzina di via XXV Aprile. La donna, sulla cinquantina, è stata trovata senza vita al secondo piano di una palazzina, in una zona residenziale vicino al centro storico. Secondo un primo riscontro, il marito della deceduta sarebbe l'uomo di 55 anni recuperato stamani nel Lago Grande di Avigliana, sempre nel Torinese, a pochi chilometri di distanza. Alcuni testimoni l'avevano visto tuffarsi e mai riemergere e l'ipotesi fatta dai soccorritori è stata quella di un gesto volontario.

