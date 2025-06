Donna trovata morta in un cantiere | è dramma totale

Una tragica scoperta scuote Bergamo: una donna viene trovata morta in un cantiere dell’ex fabbrica Reggiani, trasformando una serata apparentemente tranquilla in un mistero avvolto nel silenzio e nei lampeggianti delle forze dell’ordine. La scena, ora al centro di un’indagine intricata, solleva domande ancora senza risposta sulle cause di questa perdita drammatica, lasciando la città in attesa di scoprire la verità.

Un mistero ancora avvolto nel silenzio e nei lampeggianti blu delle forze dell'ordine scuote la serata bergamasca. Giovedì 26 giugno, intorno alle 20.45, è stato rinvenuto il cadavere di una donna all'interno del cantiere dell'ex fabbrica Reggiani, in via Tito Legrenzi, non lontano dal centro cittadino. L'area, oggi in fase di riqualificazione, si è trasformata in pochi minuti nel cuore di un'indagine complessa. Ancora ignote le cause della morte, così come l'identità della vittima. Le prime ricostruzioni, tuttavia, parlano di una caduta da un'altezza considerevole, anche se le circostanze restano da chiarire.

