Donna trovata morta in casa nel Torinese | ipotesi femminicidio il corpo del marito recuperato in un lago poco distante

Il cadavere di una donna è stato ritrovato in un appartamento di Rivalta, nel Torinese: sono in corso accertamenti da parte dei carabinieri ma l'ipotesi prevalente è che si tratti. 🔗 Leggi su Leggo.it © Leggo.it - Donna trovata morta in casa nel Torinese: ipotesi femminicidio, il corpo del marito recuperato in un lago poco distante

