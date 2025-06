Donna trovata morta in casa il marito trovato poco dopo | dov’era una fine atroce

Una tragedia sconvolge la quiete di una tranquilla provincia del Nord Italia: una donna di circa 50 anni viene trovata senza vita nel suo appartamento, mentre poco dopo il marito viene rinvenuto in circostanze altrettanto drammatiche. Le prime ipotesi investigative suggeriscono un omicidio-suicidio, lasciando la comunitĂ sgomenta di fronte a questa terribile perdita. La vicenda si dipana tra mistero e dolore, mentre i rilievi continuano a chiarire i dettagli di questa tragica sequenza.

Una tragedia sconvolge la tranquilla provincia. Nel pomeriggio di oggi, una donna di circa 50 anni è stata trovata senza vita al secondo piano di una palazzina in una zona residenziale non lontano dal centro storico di una cittadina del nord Italia. Le prime ipotesi investigative parlano di un omicidio-suicidio. Secondo i primi accertamenti, la donna sarebbe stata uccisa in casa, forse nella notte, da suo marito. Il corpo dell'uomo è stato rinvenuto questa mattina senza vita nelle acque del lago poco lontano, a una ventina di chilometri di distanza. Le circostanze del ritrovamento e i primi riscontri sul cadavere fanno propendere gli investigatori per un gesto volontario: l'uomo si sarebbe gettato nel lago dopo aver tolto la vita alla moglie.

