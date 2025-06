Donna trovata morta in casa il marito trovato poco dopo | dov’era atroce

Una tragedia sconvolge la tranquilla provincia: una donna di circa 50 anni è stata trovata senza vita nella sua abitazione, mentre il marito, poco dopo, è stato rinvenuto senza vita. Le prime ipotesi puntano a un atroce omicidio-suicidio, lasciando la comunità sotto shock. Un dramma familiare che solleva domande e paura tra i residenti, mentre le indagini proseguono per chiarire le cause di questa terribile vicenda.

Una tragedia sconvolge la tranquilla provincia. Nel pomeriggio di oggi, una donna di circa 50 anni è stata trovata senza vita al secondo piano di una palazzina in una zona residenziale non lontana dal centro storico. Le prime ipotesi investigative parlano di un omicidio-suicidio. Secondo i primi accertamenti, la donna sarebbe stata uccisa in casa, forse nella notte, da suo marito. Il corpo dell’uomo è stato rinvenuto questa mattina senza vita nelle acque del lago poco lontano, in zona pontili, a una ventina di chilometri di distanza. Le circostanze del ritrovamento e i primi riscontri sul cadavere fanno propendere gli investigatori per un gesto volontario: l’uomo si sarebbe gettato nel lago dopo aver tolto la vita alla moglie. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Donna trovata morta in casa, il marito trovato poco dopo: dov’era, atroce

