Donna si lancia su binari metrò macchinista frena in tempo

In un gesto disperato, una donna si lancia sui binari della metropolitana di Napoli poco prima delle 7, mettendo a rischio la propria vita. Fortunatamente, il tempestivo intervento del macchinista, che frena in tempo, evita il peggio e salva la sua vita. L'episodio, verificatosi alla stazione Museo della linea 1, ha causato qualche caduta tra i passeggeri, ma nessuno è rimasto ferito. La donna, colpita dalla crisi, è stata...

Tempo di lettura: < 1 minuto Una donna sofferente di problemi psichici si lancia sui binari della metropolitana al sopraggiungere di un convoglio, ma il macchinista riesce a frenare in tempo e le salva la vita. E’ accaduto stamane poco prima delle 7 nella stazione Museo della linea 1 della metropolitana di Napoli. La brusca frenata ha causato la caduta di alcuni passeggeri, ma non si segnalano feriti. La donna che intendeva suicidarsi è stata soccorsa: avrebbe riportato solo lievi contusioni. Il convoglio è ripartito dopo pochi minuti e non si sono registrate ripercussioni sul servizio. Immagine di repertorio L'articolo proviene da Anteprima24. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Donna si lancia su binari metrò, macchinista frena in tempo

