Donna morta in casa a Rivalta | per i carabinieri è femminicidio Il marito recuperato senza vita in un lago vicino

Una tragica scoperta scuote Rivalta, in provincia di Torino: una donna di circa 50 anni è stata trovata morta nella sua abitazione, con le prime ipotesi che parlano di un femminicidio. Pochi chilometri più a nord, il marito, 55 anni, è stato recuperato senza vita nel Lago Grande di Avigliana. Due vite spezzate in un drammatico intreccio di dolore e mistero, lasciando la comunità sgomenta e alla ricerca di risposte.

Una donna di circa 50 anni è stata trovata morta in un’abitazione di Rivalta, in provincia di Torino. La prima ipotesi dei carabinieri è quella di un femminicidio. L’appartamento si trova in una zona residenziale vicino al centro storico della cittadina piemontese. Il marito della donna, secondo un primo riscontro, è un uomo di 55 anni recuperato senza vita in mattinata nel Lago Grande di Avigliana, sempre nel Torinese, a pochi chilometri di distanza. Alcuni testimoni l’avevano visto tuffarsi e mai riemergere e l’ipotesi fatta dai soccorritori è stata quella di un gesto volontario. Notizia in aggiornamento L'articolo Donna morta in casa a Rivalta: per i carabinieri è femminicidio. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Donna morta in casa a Rivalta: per i carabinieri è femminicidio. Il marito recuperato senza vita in un lago vicino

In questa notizia si parla di: donna - morta - rivalta - carabinieri

Donna trovata morta in casa a Fregene, nel villino trovate tracce di sangue. «Non si esclude l'omicidio» - Una donna di circa 60 anni è stata trovata morta nel suo villino in via Agropoli, a Fregene, località balneare vicino a Roma.

Due coniugi di 74 e 73 anni sono stati multati per 12mila euro dopo un controllo di Carabinieri e Nas a Castiglione delle Stiviere. Sono i titolari di una trattoria-albergo: i militari non hanno trovato registri dei nominativi degli ospiti, sistemi antincendio e manuali Vai su Facebook

Donna morta in casa a Rivalta: per i carabinieri è femminicidio. Il marito recuperato senza vita in un lago…; Rivalta, donna morta in casa. Corpo del marito nel Lago Grande di Avigliana; Donna trovata morta nella sua casa di Rivalta: c’è l’ipotesi di femminicidio.

Donna trovata morta in casa nel Torinese: ipotesi femminicidio, il corpo del marito recuperato in un lago poco distante - Il cadavere di una donna è stato ritrovato in un appartamento di Rivalta, nel Torinese: sono in corso accertamenti da parte dei carabinieri ma l'ipotesi prevalente è che si ... Riporta leggo.it

Donna trovata morta in casa nel Torinese, ipotesi femminicidio - Il cadavere di una donna è stato ritrovato in un appartamento di Rivalta, nel Torinese: sono in corso accertamenti da parte dei carabinieri ma l’ipotesi prevalente è che si tratti in un femminicidio. Scrive gazzettadiparma.it