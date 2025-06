Donna morta a Rivalta omicidio in via XXV Aprile Ipotesi omicidio-suicidio il marito annegato nel lago Grande di Avigliana

Un dramma scuote la provincia di Torino: il ritrovamento di una donna senza vita in un appartamento di Rivalta ha acceso l’attenzione sulle cause di questa tragica perdita. Le indagini dei carabinieri, sinora orientate verso l’ipotesi di omicidio-suicidio, stanno cercando di fare luce su un enigma che coinvolge anche il marito, recentemente annegato nel lago di Avigliana. La verità si appresta a svelarsi, lasciandoci con il fiato sospeso.

Dramma in provincia di Torino. Il cadavere di una donna è stato ritrovato in un appartamento di Rivalta: sono in corso accertamenti da parte dei carabinieri ma l'ipotesi prevalente. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it © Ilmessaggero.it - Donna morta a Rivalta, omicidio in via XXV Aprile. «Ipotesi omicidio-suicidio, il marito annegato nel lago Grande di Avigliana»

In questa notizia si parla di: omicidio - donna - rivalta - ipotesi

Donna trovata morta in casa a Fregene, nel villino trovate tracce di sangue. «Non si esclude l'omicidio» - Una donna di circa 60 anni è stata trovata morta nel suo villino in via Agropoli, a Fregene, località balneare vicino a Roma.

ULTIM'ORA - Donna trovata morta in casa, a dare l'allarme il figlio Trovato il corpo del marito annegato nel lago, le prime ipotesi: https://fanpa.ge/x3DFC. Vai su Facebook

Torino, donna trovata morta in casa a Rivalta: ipotesi femminicidio; Donna morta a Rivalta, omicidio in via XXV Aprile. «Ipotesi omicidio-suicidio, il marito annegato nel lago Gra; Ipotesi omicidio - suicidio a Rivalta vicino Torino, donna morta in casa e marito trovato nel lago: cosa si sa.

Rivalta, omicidio in via XXV Aprile: trovato il cadavere di una donna. «Ipotesi omicidio-suicidio, il marito annegato nel lago Grande di Avigliana» - Il cadavere di una donna è stato ritrovato in un appartamento di Rivalta: sono in corso accertamenti da parte ... Lo riporta msn.com

Donna trovata morta in casa nel Torinese: ipotesi omicidio-suicidio, il corpo del marito recuperato al Lago Grande di Avigliana - Il cadavere di una donna è stato ritrovato in un appartamento di Rivalta, nel Torinese: sono in corso accertamenti da parte dei carabinieri ... Riporta msn.com