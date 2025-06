Donati all' Ersu due impianti fotovoltaici l' inaugurazione nella residenza universitaria Santi Romano

Domani, 27 giugno 2025, alle 9:30 presso la Residenza Universitaria Santi Romano, si terrà l’inaugurazione di due innovativi impianti fotovoltaici donati da tre aziende ambiziose: Seac Esco srl, PowerSolutions srl e un partner ancora più entusiasmante. Questo evento segna un passo importante verso un futuro sostenibile e rinnovabile, rafforzando il ruolo dell’università come polo di eccellenza ecologica. Un momento da non perdere per condividere un impegno concreto per il pianeta.

