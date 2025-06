donald trump paparino e subito spunta la maglietta daddy

Nel vortice delle polemiche internazionali, Donald Trump diventa ancora protagonista: questa volta, il suo soprannome "paparino" di Mark Rutte ha ispirato il team di comunicazione a creare una maglietta con la scritta "Daddy". Un gesto che alimenta il dibattito sulla sua immagine pubblica e sulle strategie di comunicazione. Resta da scoprire se anche il cappellino seguirà questa tendenza e come reagiranno gli osservatori globali.

Washington, 26 giugno 2025 - Dopo che il segretario generale della Nato, Mark Rutte, ha chiamato "paparino" Donald Trump, il team propagandistico del presidente ha sfornato l'ennesima maglietta, probabile arriverà anche il cappellino, con la scritta "Daddy". Il numero uno della Nato, parlando margine del vertice all'Aja, aveva così risposto a chi gli chiedeva della parolaccia dell'inquilino della Casa Bianca mentre criticava Israele e Iran per non aver rispettato il cessate il fuoco ("Fondamentalmente abbiamo due Paesi che combattono da così tanto tempo e così duramente che non sanno più che cazzo stanno facendo", ndr). 🔗 Leggi su Quotidiano.net