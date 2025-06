Donald Trump è arrabbiato con Putin | Così può cambiare idea su Russia e Ucraina

Donald Trump, sempre più arrabbiato e deluso, si trova a un incrocio di decisioni riguardo Russia e Ucraina. Le recenti azioni di Vladimir Putin, con l’insistente escalation di violenza e le promesse tradite, stanno influenzando il suo atteggiamento e potrebbero portarlo a riconsiderare il suo supporto. La situazione si fa complessa: Trump potrebbe cambiare idea su come affrontare il conflitto, e questo potrebbe avere ripercussioni decisive nel panorama internazionale...

Donald Trump è «stufo». Ed è «arrabbiato» con Vladimir Putin. Che «ha fatto a pezzetti le sue offerte di pace, continua a bombardare le città ucraine con droni e missili». Il presidente degli Stati Uniti considera i comportamenti del suo omologo russo come «offensivi. Anche verso l’impegno che lui ha profuso da subito per cercare di chiudere la guerra». Per questo adesso su Kiev e Mosca potrebbe cambiare idea: «Questo sta spingendo il presidente repubblicano ad aumentare il sostegno a Kiev e allo stesso tempo a un maggior impegno in seno alla Nato ». Sarebbe una giravolta politica, ma «il suo comportamento è talvolta erratico e potrebbe tornare a denunciare l’Articolo 5 e certe decisioni sul fronte ucraino». 🔗 Leggi su Open.online