Don Bosco un 16enne è stato minacciato con un coltello e rapinato in strada

Un episodio di grave intimidazione scuote il quartiere Don Bosco a Roma. Un ragazzo di soli 16 anni, mentre attraversava via Calpurnio Pisone, è stato minacciato con un coltello e derubato del suo smartphone da un 24enne marocchino. La violenza di questo gesto richiama l’attenzione sull’importanza di tutela e sicurezza per i giovani. Ma cosa succederà ora? Restate con noi per scoprire gli sviluppi di questa vicenda che ha scioccato la comunità.

Minacciato con un coltello e rapinato mentre stava camminando in strada. Vittima un 16enne romano che passeggiava in via Calpurnio Pisone, al Don Bosco. Il ragazzo è stato sorpreso da un 24enne del Marocco che, dopo averlo minacciato con un coltello, lo avrebbe rapinato dello smartphone per poi.

