Domina l’anticiclone è allerta caldo a Bergamo Attesi temporali nelle valli

L’anticiclone africano 232 continua a dominare il cielo di Bergamo, portando un’ondata di caldo estremo e temperature sopra le medie stagionali. Marco Tarantola del Centro meteo lombardo ci guida tra le previsioni, rivelando che, sebbene il sole regni sovrano, si prevedono temporali nelle valli per oggi. Rimanete con noi per scoprire come affrontare al meglio questa intensa ondata di calore nei prossimi giorni.

Marco Tarantola del Centro meteo lombardo ci accompagna a vedere come sarà il tempo a Bergamo e in provincia nelle prossime ore e nei prossimi giorni. Analisi Sinottica Prosegue il dominio dell’anticiclone africano sull’Italia, portando tempo stabile anche per il fine settimana e temperature decisamente superiori alle medie del periodo. Maggiore instabilità è attesa soltanto sui rilievi per la giornata odierna. Un ulteriore aumento delle temperature è possibile per il prossimo weekend. Ecco come sarà il meteo a Bergamo e in provincia. Arpa Lombardia ha emesso ieri il “Bollettino disagio da calore”, nel quale si segnala un livello di “disagio forte” (livello 4) per le giornate di martedì 24, mercoledì 25, giovedì 26 e venerdì 27 giugno, in tutta la regione, comprese le aree urbane di Bergamo. 🔗 Leggi su Bergamonews.it © Bergamonews.it - Domina l’anticiclone, è allerta caldo a Bergamo. Attesi temporali nelle valli

