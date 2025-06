Dolore senza fine per la morte di Francesco Pelz

Dolore senza fine per la scomparsa di Francesco Pelz, un giovane di soli 41 anni che ha lasciato un vuoto incolmabile. La famiglia ha scelto parole di conforto, ricordando con dolcezza il suo spirito e la sua presenza. Oggi, giovedì 26 giugno, il ricordo di Francesco si unisce a quella speranza di pace eterna, mentre amici e cari si preparano a onorare la sua memoria con affetto e commozione.

‚ÄúLa morte non √® niente. Non conta. Io me ne sono solo andato nella stanza accanto. Non √® successo nulla. Tutto resta esattamente come era‚ÄĚ: √® la frase con cui la famiglia ha voluto dare l‚Äôultimo saluto nel necrologio al 41enne Francesco Pelz, scomparso nelle scorse. Oggi, gioved√¨ 26 giugno, il. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

