Dollaro perde quota su ricambio alla Fed euro vicino a 1,17

Il dollaro si indebolisce sui mercati internazionali, alimentato dalle voci di un possibile annuncio sulla leadership della Fed in estate, secondo il Wall Street Journal. L'euro si avvicina a 1,17 dollari, rafforzandosi dello 0,2%, contro il ribasso dello yen. In questo contesto, le decisioni politiche e le speculazioni influenzano i mercati valutari, creando opportunitĂ e incertezze per gli investitori. La volatilitĂ rimane alta, lasciando aperta la strada a nuovi sviluppi che potrebbero ridefinire gli equilibri globali.

Il dollaro perde quota sui mercati valutari internazionali dopo le indiscrezioni riportate dal Wall Street Journal secondo cui Donald Trump sarebbe pronto a annunciare il nuovo capo della Fed in estate. Ne approfitta l' euro che nelle prime ore dell'alba si è avvicinato a 1,17 dollari e viene scambiato ora intorno a 1,1680 in rialzo dello 0,2%. La moneta unica europea è invece in ribasso dello 0,25% sullo yen a 168,92. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Dollaro perde quota su ricambio alla Fed, euro vicino a 1,17

In questa notizia si parla di: dollaro - perde - quota - euro

Il dollaro perde quota: male per l’#export verso gli USA, ma bene per chi guarda all’Asia Unimpresa avverte: “PMI italiane, è il momento di reagire”. #economia #cambiovalute #unimpresa #madeinitaly #yen #dollaro Vai su X

Ronald Wayne vendette la sua quota del 10% di Apple nel 1976, per 800 dollari. Il valore stimato odierno è di 270 miliardi. Vai su Facebook

Dollaro perde quota su ricambio alla Fed, euro vicino a 1,17; Dollaro perde quota su ricambio alla Fed, euro vicino a 1,17; L’Euro Dollaro Perde Poco Terreno mentre la FED Segna la Strada in Vista dell’Accordo Commerciale tra USA e Regno Unito.

Dollaro perde quota su ricambio alla Fed, euro vicino a 1,17 - Il dollaro perde quota sui mercati valutari internazionali dopo le indiscrezioni riportate dal Wall Street Journal secondo cui Donald Trump sarebbe pronto a annunciare il nuovo capo della Fed in ... Lo riporta msn.com

Euro verso 1,17, dollaro debole in attesa dei dati Usa - L'euro continua a rafforzarsi contro il dollaro, con il cambio tra la moneta unica e il biglietto verde che tratta sotto quota 1,17 a 1,1680. Da milanofinanza.it