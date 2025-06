dolcedolcemente il nuovo brano di angie

Angie torna con il suo nuovo singolo “dolcedolcemente”, un brano che mescola sonorità elettroniche, pop e synth avvolgenti, creando un’onda di emozioni coinvolgenti. Da venerdì 27 giugno su tutte le piattaforme digitali, questa canzone nasce dall’ispirazione di un’estate malinconica, con un testo dolce-amaro che cattura l’anima. Un mix perfetto di energia e introspezione, capace di conquistare ogni ascoltatore fin dal primo ascolto.

Angie pubblica il suo nuovo singolo “dolcedolcemente” via EMI Records ItalyUniversal Music Italia, da venerdì 27 giugno su tutte le piattaforme digitali. “Dolcedolcemente” presenta sonorità elettroniche, pop, synth avvolgenti e una melodia che entra subito in testa, con un ritornello ampio e sinuoso. Il testo è dolce-amaro. “Ho pensato a come potesse suonare un mio pezzo estivo ed è uscito fuori questo brano. Il testo è triste ma allo stesso tempo puoi ballarci sopra. Come in tutte le mie canzoni, parlo di una situazione che ho vissuto in prima persona, quindi è stato ancora più facile per me scriverla con Macs e Orlvndo che oltre ad essere un produttore e un autore fantastico sono anche due amici” – ha commentato Angie. 🔗 Leggi su Lopinionista.it