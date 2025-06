Doku a DAZN | Sappiamo che sarà una partita complicata In Champions abbiamo perso ma oggi…

Jeremy Doku, stella del Manchester City, si prepara con determinazione alla sfida contro la Juventus, consapevole delle difficoltà che questa rappresenta. Prima del match, il talento belga ha condiviso pensieri e aspettative, evidenziando la forza dell’avversario e le sfide del clima. In un contesto così teso, la partita promette emozioni intense e grandi battaglie sul campo: scopriamo di più su cosa ha detto Doku, tra speranze e ambizioni.

Doku, ala del Manchester City, ha parlato prima della sfida contro i Citizens: tutte le parole prima della del Mondiale per Club. Jeremy Doku ha parlato ai microfoni di DAZN prima della sfida tra Juventus e Manchester City. Ecco le parole del giocatore belga, in forza al Manchester City. PAROLE – « Sappiamo che sarà una partita complicata, contro un avversario molto forte. Con questo clima è molto difficile giocare, ma daremo lo stesso il 100%. In Champions abbiamo perso? Sì, avevamo perso in Champions, è stata una partita difficile, lo sarà anche oggi, ma siamo una squadra diversa rispetto a dicembre, per questo speriamo di ottenere un risultato migliore ». 🔗 Leggi su Juventusnews24.com