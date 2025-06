Docenti precari arriva la svolta | carta docente da 500 euro anche per i contratti al 31 agosto Tutte le regole le novità e i retroscena tra sentenze UE decreti e colpi di scena ministeriali VIDEO

Un cambiamento storico si profila all’orizzonte per i docenti precari italiani. Con una semplice nota pubblicata il 24 giugno 2025, arriva una vera e propria svolta: la carta docente da 500 euro sarà estesa anche ai contratti fino al 31 agosto. Tra sentenze UE, decreti e colpi di scena ministeriali, tutte le novità e i retroscena in un articolo che svela il futuro dell’insegnamento precario nel nostro Paese. Continua a leggere per scoprire cosa cambia davvero.

Un comunicato stampa, non un decreto, non una circolare, ma una semplice nota pubblicata nel pomeriggio del 24 giugno 2025 ha cambiato il destino di migliaia di insegnanti precari. L'articolo Docenti precari, arriva la svolta: carta docente da 500 euro anche per i contratti al 31 agosto. Tutte le regole, le novità e i retroscena tra sentenze UE, decreti e colpi di scena ministeriali VIDEO . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

