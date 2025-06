Doccia fredda o calda in estate? Ecco la risposta

In estate, tra il caldo afoso e le alte temperature, ci si chiede se sia meglio optare per una doccia fredda o calda. La risposta potrebbe sorprendere: la doccia fredda, invece di raffreddare il corpo, può restringere i vasi sanguigni e aumentare la sensazione di calore. Scopriamo insieme quale scelta è davvero la più efficace per mantenersi freschi durante le giornate più torride.

(Adnkronos) – Sull'Italia si sta abbattendo una nuova ondata di caldo. Quando le temperature salgono così tanto, la doccia fredda sembra essere il rimedio migliore per rinfrescarsi. Ma è davvero così? O è meglio scegliere l'acqua calda?  Può sembrare strano, ma una doccia fredda non aiuta ad abbassare il calore corporeo: poichĂ© restringe i vasi . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

