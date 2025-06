Disturbi alimentari e diabete il ruolo trasversale della nutrizione

In un contesto in cui l’obesità e i disturbi alimentari sono in crescita, la nutrizione riveste un ruolo fondamentale nel prevenire e gestire condizioni complesse come il diabete. In Campania, e in particolare ad Avellino, il rapporto tra alimentazione e salute assume un’importanza ancora maggiore: conoscere e affrontare questi disturbi può fare la differenza per il benessere di milioni di persone. È quindi essenziale approfondire il ruolo trasversale della nutrizione in queste problematiche.

In Campania la prevalenza dell'obesità e del sovrappeso è tra le più alte d'Italia. E la provincia di Avellino risente di questa tendenza, tanto che più del 40 per cento degli adulti residenti presenta un eccesso ponderale, con una quota di obesi che supera il 10 per cento. Non solo. Sono circa 600, ogni anno, le persone in Irpinia che manifestano disturbi legati ai comportamenti alimentari, dalla bulimia e al binge eating disorder (disturbo da alimentazione incontrollata), all'anoressia. Dati allarmanti, che saranno opportunamente analizzati nel corso del congresso Nutridiab – Update di nutrizione clinica e diabete, organizzato da Anna Luisa Leo, responsabile dell'Unità operativa di Malattie endocrine, della Nutrizione e del Ricambio dell'Azienda ospedaliera San Giuseppe Moscati di Avellino.

