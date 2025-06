Disturbi alimentari e diabete il ruolo trasversale della nutrizione | ad Avellino il congresso organizzato dal Moscati

Disturbi alimentari e diabete: il ruolo trasversale della nutrizione. A Avellino, il congresso organizzato dall'ospedale Moscati mette in luce l'importanza di un approccio integrato per affrontare le sfide crescenti legate all'obesità e al sovrappeso, che in Campania sono tra i più elevati d’Italia. Con oltre il 40% degli adulti in eccesso ponderale e una quota di obesi superiore al 10%, è urgente promuovere strategie di prevenzione e cura efficaci. Solo attraverso la nutrizione si può invertire questa tendenza.

