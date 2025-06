Distillazione estirpi e blocco degli impianti Federdoc chiede un mix ragionato di interventi per uscire dalla crisi del vino

La crisi del settore vitivinicolo italiano richiede interventi immediati e strategici. Federdoc propone un mix ragionato di misure, tra cui il rafforzamento dei consorzi e l’applicazione urgente delle norme Ue sulle Indicazioni Geografiche, per rilanciare un comparto fondamentale per l’economia nazionale. Oltre al Piemonte, anche Abruzzo, Veneto, Toscana e Puglia affrontano sfide significative. È il momento di agire con decisione e visione per risollevare il vino italiano.

Oltre al Piemonte, in difficoltà ci sono anche Abruzzo, Veneto, Toscana e Puglia. Il presidente Gallarati Scotti Bonaldi punta a potenziare il ruolo dei consorzi e chiede l'urgente applicazione del regolamento Ue sulle Ig.

