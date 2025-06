Dissidenti in cella | Algeria e Uk si somigliano

Tornano sugli scaffali i libri di Boualem Sansal, critico dell’islamismo che il regime nordafricano tiene in galera (con richiesta di raddoppiare la pena) nonostante l’etĂ e il cancro. Non va meglio Oltremanica: per un post «di odio» una donna è dentro da mesi. 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Dissidenti in cella: Algeria e Uk si somigliano

