Disservizi in ospedale l' atleta paralimpico | Oltre due ore di attesa prima per l' accettazione e poi per una visita non fatta

Le recenti segnalazioni di lunghe attese e disservizi all'ospedale Morgagni-Pierantoni di Forlì sollevano gravi preoccupazioni sulla qualità dell'assistenza sanitaria. Tra le vittime di questa situazione, c'era anche Loris Cappanna di Forlimpopoli, atleta paralimpico non vedente della nazionale, che ha dovuto sopportare oltre due ore di attesa prima di una visita mai effettuata. È giunto il momento di chiedere un cambiamento concreto per garantire dignità e rispetto a tutti i pazienti.

