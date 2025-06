Dispositivi medici i dati di Confindustria | Italia ai vertici del mercato europeo

L’Italia si afferma come protagonista di spicco nel settore dei dispositivi medici in Europa, con un valore di mercato di circa 19 miliardi di euro. La leadership europea, dietro a Germania e Francia, è rafforzata da esportazioni che superano i 6 miliardi di euro e una crescente domanda negli Stati Uniti. Tuttavia, la forte dipendenza dalle importazioni, pari a 9,4 miliardi, evidenzia l’urgenza di strategie innovative per consolidare l’autonomia del nostro settore.

Con un valore di mercato stimato intorno ai 19 miliardi di euro, l’Italia si colloca come terzo Paese europeo nel settore dei dispositivi medici, dietro Germania e Francia. Le esportazioni annuali sono superiori ai 6 miliardi di euro – con gli Stati Uniti come primo mercato di riferimento, in crescita costante fino a 860,8 milioni di euro nel 2024 – ma le importazioni di 9,4 miliardi di euro mettono in luce una dipendenza dall’estero. Il saldo commerciale, in equilibrio nullo, evidenzia l’opportunità per l’Italia di rafforzare la propria autosufficienza in un settore cruciale e di orientare con maggiore determinazione la strategia commerciale verso mercati chiave come Cina, Messico, Corea del Sud, Arabia Saudita e India, che, insieme agli USA, rappresentano i principali sbocchi per il nostro export. 🔗 Leggi su Ildenaro.it