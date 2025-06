Disco Diva a Gabicce Il Duca bianco per aprire le danze

Disco Diva a Gabicce si prepara a infiammare il palcoscenico con il leggendario Duca Bianco, che aprirà le danze di un weekend indimenticabile dedicato alla disco music. L’evento di oggi alle 19, presso il Mississippi di Gabicce Mare, promette uno spettacolo coinvolgente e ricco di emozioni, portando i fan in un viaggio attraverso le note di David Bowie, dall’epoca di Young Americans a Let’s Dance. Un’occasione unica per celebrare il King of Glam.

Lo show live & talk ‘ David Bowie da Young americans a Let’s dance ’ farà da apripista all’undicesima edizione di Disco Diva, il festival internazionale della disco music, che si terrà a Gabicce Monte da domani per l’intero fine settimana. Oggi alle 19 (ingresso libero), l’evento farà tappa a Gabicce Mare negli spazi del Mississippi, dove l’associazione Seventy Mood presenterà un evento dedicato all’iconico musicista e artista inglese attraverso musiche e dialoghi. Sul palco, a ripercorrere la storia musicale di David Bowie, saliranno Edoardo Mensitieri, studioso della musica anni ’70 e ‘80 e il giornalista e scrittore Francesco Donadio, autore di numerosi articoli sul Duca bianco. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Disco Diva a Gabicce. Il Duca bianco per aprire le danze

In questa notizia si parla di: disco - gabicce - diva - duca

Disco Diva XI Edition 27, 28, 29 giugno 2025 Piazza Valbruna.

Disco Diva a Gabicce. Il Duca bianco per aprire le danze - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Si legge su msn.com

Gabicce Mare. Disco diva: 27, 28, 29 giugno in piazza Valbruna Love is Groove - Disco diva: 27, 28, 29 giugno in piazza Valbruna Love is Groove. Da lapiazzarimini.it