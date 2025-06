Discarica di amianto a Valeggio sul Mincio | arriva il parere negativo del Comitato tecnico regionale Via

Il Comitato Tecnico Regionale VIA ha bocciato il progetto di discarica di amianto a Valeggio sul Mincio, sollevando preoccupazioni ambientali e sanitarie. La decisione, comunicata dalla Regione Veneto, riflette l’attenzione crescente verso la tutela del territorio e della salute pubblica. La posizione del Ctr rappresenta un passo importante nella difesa di un ambiente più sicuro. Ora, si apre una fase di confronto e riflessione su come procedere per proteggere al meglio questa preziosa area.

Il Comitato tecnico regionale Via ha espresso nella mattina di ieri, mercoledì 25 giugno, il proprio parere negativo al progetto di una discarica per rifiuti contenenti amianto in comune di Valeggio sul Mincio. Secondo quanto riportato in unan nota della Regione Veneto, il Ctr avrebbe infatti. 🔗 Leggi su Veronasera.it

In questa notizia si parla di: discarica - amianto - valeggio - mincio

Translate postRigo (Lega – LV): “Parere negativo per la discarica di amianto a Valeggio sul Mincio (Vr), progetto bocciato dalla Commissione VIA. Un risultato importante che tutela il territorio” http://tinyurl.com/mr2yeb6v Vai su X

CONSIGLIO COMUNALE – MERCOLEDÌ 11 GIUGNO 2025 Ore 19.00 – in diretta streaming sulla nostra pagina Facebook! Il Comune di Valeggio sul Mincio convoca una nuova seduta del Consiglio Comunale, durante la quale verranno trattati temi di gra Vai su Facebook

Discarica di amianto a Valeggio sul Mincio: arriva il parere negativo del Comitato tecnico regionale Via; Discarica di aminato a Quaderni-Valeggio: c’è chi dice no; Rigo (Lega – LV): “Parere negativo per la discarica di amianto a Valeggio sul Mincio (Vr), progetto bocciato dalla Commissione VIA. Un risultato importante che tutela il territorio”.

Valeggio sul Mincio e discarica amianto: impatto ambientale critico - Il parere negativo sulla discarica di amianto a Valeggio sul Mincio evidenzia gravi preoccupazioni ambientali e sanitarie. Secondo gardanotizie.it

Amianto a Valeggio: primo stop, ma la partita è ancora aperta - Vittoria dei cittadini a Valeggio: la Regione blocca la discarica di amianto, un progetto che da mesi fa discutere e preoccupa i residenti ... Segnala veronaoggi.it