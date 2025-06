Diritti umani 80 anni di Nazioni Unite

Ottant’anni fa, nasceva l’Organizzazione delle Nazioni Unite con la missione di difendere i diritti umani in ogni angolo del mondo. Un percorso ricco di successi, ma anche di sfide ancora irrisolte, che richiedono impegno e solidarietà globale. Pierluigi Vito ci accompagna in un viaggio tra traguardi raggiunti e battaglie ancora da vincere, perché il rispetto universale dei diritti umani è un obiettivo che riguarda tutti noi.

L’ex ministra degli Esteri tedesca porta alle Nazioni Unite una leadership silenziosa ma determinata. È la quinta donna a guidare l’Assemblea in 80 anni: il segno di un cambiamento silenzioso, ma profondo, nelle stanze del potere globale - Annalena Baerbock, ex ministra degli Esteri tedesca, è ora alla guida dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, diventando la quinta donna a ricoprire questo ruolo in 80 anni.

Suor Veronica Donatello ha partecipato alle Nazioni Unite alla 18ma Conferenza annuale degli Stati parte della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità Vai su Facebook

