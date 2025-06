Diritti dei passeggeri aerei | rimborsi automatici in 14 giorni ma più difficile ottenere risarcimenti

Mentre l’Unione Europea annuncia rimborsi automatici più rapidi e procedure semplificate per i passeggeri, un’ombra si staglia sui reali diritti di milioni di viaggiatori: ottenere un risarcimento rimane spesso una sfida complessa. Altroconsumo lancia l’allarme, evidenziando come molte persone siano ancora escluse da un’effettiva tutela. È fondamentale conoscere e far valere i propri diritti per non restare indietro in questo tentativo di miglioramento.

Altroconsumo lancia l'allarme: "Così milioni di viaggiatori restano esclusi" Milano, 26 giugno 2025 – È in corso la revisione del Regolamento CE 2612004 sui diritti dei passeggeri aerei. La nuova proposta, approvata dagli Stati membri dell'Unione Europea, introduce rimborsi automatici entro 14 giorni e moduli semplificati per i reclami, ma alza le soglie per accedere .

Trasporto aereo, Neri: regolamento diritti passeggeri obsoleto - Il trasporto aereo e i diritti dei passeggeri necessitano di un aggiornamento urgente, come sottolineato da esperti e legislatori.

