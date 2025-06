Dirigenti scolastici nel mirino delle delegittimazioni | la denuncia di DIRIGENTISCUOLA

La figura dei dirigenti scolastici è sempre più sotto attacco, vittima di delegittimazioni sistematiche che minano la loro autorevolezza e il buon funzionamento delle scuole. Il sindacato Dirigentiscuola ha presentato un dossier dettagliato al Ministero dell’Istruzione, evidenziando esposti strumentali e l’inerzia degli uffici territoriali. È fondamentale intervenire tempestivamente per proteggere chi rappresenta il cuore dell’educazione italiana e garantire un ambiente scolastico equilibrato e rispettoso.

Il sindacato Dirigentiscuola ha presentato un dossier al Ministero dell'Istruzione per denunciare la delegittimazione sistematica dei dirigenti scolastici. Si segnalano esposti strumentali e l'inerzia di alcuni uffici territoriali, chiedendo un intervento urgente per tutelare la categoria. Un fenomeno crescente quello della delegittimazione sistematica dei Dirigenti Scolastici Un dossier documenta un fenomeno preoccupante: la continua delegittimazione

