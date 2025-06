DIRETTA Mondiale per Club Juventus-Manchester City | segui la cronaca LIVE

Non perdere nemmeno un istante della sfida tra Juventus e Manchester City, in diretta dal ‘Camping World Stadium’ di Orlando! Calciomercato.it ti porta live tutte le emozioni di questa partita cruciale valida per il Gruppo G del Mondiale per Club, dove due giganti del calcio si contendono il primato. Segui con noi aggiornamenti, analisi e highlights di un match che promette spettacolo fino all’ultimo minuto!

La Juventus affronta il Manchester City a Orlando in una gara valida per la terza e ultima giornata del Gruppo G del Mondiale per Club. Una sfida che mette in palio il primo posto tra due formazioni già aritmeticamente qualificate agli ottavi di finale che sarà diretta dall'arbitro francese Turpin. Da un lato i bianconeri di Igor Tudor vanno a caccia del terzo successo di fila dopo il netto 5-0 rifilato all' Al Ain con le doppiette di Kolo Muani e Conceicao e dopo il 4-1 imposto al Wydad Casablanca in cui il mattatore è stato Yildiz, il quale ha segnato due gol propiziando anche un'autorete.

