DIRETTA | Calciomercato tutte le notizie di giovedì 26 giugno

Se sei appassionato di calciomercato, non puoi perderti le ultime notizie di giovedì 26 giugno, che infiammeranno l’estate italiana. Dai colpi delle grandi del calcio come Napoli, Inter, Juventus e Milan alle trattative più calde tra le piccole e grandi società di Serie A, tutto in tempo reale. Restate con noi per scoprire oggi chi si muove, chi resta e quali sorprese ci riserva questa sessione di mercato!

Le ultime di mercato su Napoli, Inter, Juventus, Milan e tutti i colpi delle altre società di Serie A Segui le principali operazioni di calciomercato delle big di Serie A e le ultime trattative che infiammano l’estate italiana. David e Noa Lang obiettivi di mercato di Juventus e Napoli (ANSA) Calciomercato.it La Juventus insiste su Jonathan David e Sancho, anticipando di fatto il Napoli che era sulle tracce del calciatore del Manchester United. I campioni d’Italia hanno l’accordo economico con Noa Lang, manca ancora l’ok del PSV: la distanza tra richiesta e offerta è minima. 07:20 26 Giugno Inter agli ottavi del Mondiale, ma perde pezzi. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - DIRETTA | Calciomercato, tutte le notizie di giovedì 26 giugno

In questa notizia si parla di: calciomercato - diretta - tutte - notizie

Calciomercato, il Milan saccheggia una diretta concorrente: che colpi! - Il Milan è pronto a movimentare il calciomercato estivo 2025 con colpi da non sottovalutare. Dopo aver messo nel mirino una diretta concorrente, i rossoneri puntano a una vera e propria rivoluzione, destinata a sorprendere tifosi e avversari.

Translate postUltime notizie Calciomercato LIVE: tutte le novità del giorno Vai su X

DIRETTA CALCIOMERCATO Alle ore 15,00 in diretta ed alle ore 23,00 in replica * Il Calciomercato della serie B e della serie C * Le ultime notizie sulle iscrizioni al campionato di serie C del Siracusa Calcio 1924, del Catania FC e dell'FC Trapani 1905 Vai su Facebook

Calciomercato: le news di mercoledì 25 giugno; Dall'accoglienza di Inzaghi al Palermo, al ritorno europeo di Pogba: tutte le notizie della giornata; Avellino, contatti in corso per un difensore.

DIRETTA | Calciomercato, tutte le notizie di giovedì 26 giugno - Segui tutti gli aggiornamenti di calciomercato minuto per minuto delle big di Serie A e dal mondo del del calcio: ... Secondo calciomercato.it

DIRETTA Calciomercato, tutte le notizie di mercoledì 25 giugno LIVE - Le ultimissime notizie di mercato di Juventus, Inter, Napoli, Milan, Roma e tanto altro dal mondo del calcio Segui le principali trattative delle big di Serie A e le ultime novità sulle operazioni che ... Lo riporta calciomercato.it